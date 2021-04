Covid Piemonte, oggi 1.099 contagi e 19 morti: bollettino 23 aprile

Sono 1.099 i nuovi contagi da Coronavirus in Piemonte secondo il bollettino di oggi, 23 aprile. Nella tabella si fa riferimento ad altri 19 morti. Sono stati 25.540 i tamponi eseguiti, di cui 15.520 antigenici, nella Regione. La percentuale di positività è pari al 4,3%. I guariti sono stati 1.767 nelle ultime 24 ore.



I ricoverati in terapia intensiva sono 275, cinque in meno rispetto a ieri. I ricoverati non in terapia intensiva sono 2.447, 121 in meno rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 15.723.