Covid Lombardia, oggi 2.722 contagi e 65 morti: dati 15 aprile. A Milano 293 casi

Sono 2.722 i nuovi contagi da coronavirus in Lombardia, secondo la tabella del bollettino di oggi, 15 aprile. Registrati inoltre 65 morti. Le persone risultate positive al Covid 19 nelle ultime 24 ore nella Regione rappresentano il 5,2% dei 52.293 tamponi processati. Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-42), per un totale di 739 posti letto occupati, e nei reparti (-202), dove al momento ci sono 5.387 pazienti Covid. Boom dei guariti e dei dimessi, che sono stati 4.803 da ieri. In Lombardia sono stati superati i 32mila morti per Covid19 da inizio pandemia: nelle ultime 24 ore sono stati 65 e portano il totale a 32.059.

Secondo i dati della Regione, inoltre, dei nuovi positivi ammontano a 754 quelli nella provincia di Milano e sono 293 quelli a Milano città. Subito dopo, in linea con i giorni precedenti, c’è la provincia di Brescia, con 352 contagi, e la provincia di Varese, con 301. A Bergamo si contano 232 positivi, a Monza 263, a Como 194. Numeri più bassi a Pavia e provincia (143), a Cremona (104); a Lecco (100); a Mantova (114), a Sondrio (65) e a Lodi (45).