Covid Lombardia, oggi 2.313 contagi: dati 24 aprile

Sono 2.313 i nuovi contagi di coronavirus in Lombardia secondo i dati del bollettino di oggi, 24 aprile, della Protezione Civile. Da ieri si registrano altri 49 morti, che portano a 32.618 il totale dei decessi in Lombardia dall’inizio dell’emergenza Covid. La Regione, che da lunedì sarà in zona gialla, da ieri ha processato 50.456 tamponi, l’indice di positività scende al 4,6%. I ricoverati con sintomi sono 4.050, di cui 611 in terapia intensiva (-33 da ieri). Gli attualmente positivi sono in tutto 57.093: di questi, 52.432 sono in isolamento domiciliare.