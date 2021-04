Covid Lombardia, oggi 2.306 contagi e 40 morti: bollettino 29 aprile

Sono 2.306 i nuovi contagi da Coronavirus in Lombardia secondo il bollettino di oggi, 29 aprile. Nella tabella si fa riferimento ad altri 40 morti. I guariti sono stati 2.461 nelle ultime 24 ore. La percentuale di positività è pari al 4,4%. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Milano a 651, Varese a 323 e Brescia a 277. Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-18) e nei reparti (-110). I guariti/dimessi sono 2.461.

Più in dettaglio, i tamponi effettuati sono stati 51.253, di cui 32.877 molecolari e 18.376 antigenici, per un totale complessivo di 9.421.651 unità. Da inizio pandemia i decessi, in totale, sono stati 32.829 nella Regione.