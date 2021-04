Covid Lombardia, oggi 2.304 contagi e 57 morti: bollettino 23 aprile

Sono 2.304 i nuovi contagi secondo il bollettino della Lombardia di oggi, 23 aprile. Da ieri in tabella sono stati segnalati altri 57 morti. I guariti sono stati 3.545 nelle ultime 24 ore. I tamponi effettuati sono stati 46.840, per un rapporto fra nuovi positivi e tamponi eseguiti del 4,9%. Da inizio pandemia i morti sono stati 32.569 nella Regione.

Sono 4.185 le persone positive al coronavirus ricoverate negli ospedali della Lombardia, 167 in meno di ieri. In terapia intensiva sono ricoverate 644 persone, 9 in meno nelle ultime 24 ore.

Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Milano e hinterland a 645, Brescia a 295 e Varese a 267. A Bergamo sono 236, a Como 158, a Cremona 70, a Lecco 57, a Lodi 40, a Mantova 115, a Monza e Brianza 222, a Pavia 111 e a Sondrio 35.