Covid Liguria, oggi 410 contagi e 21 morti: bollettino 10 aprile

Sono 410 i nuovi contagi da coronavirus in Liguria, secondo la tabella del bollettino di oggi 10 aprile. Registrati inoltre altri 21 morti. Sono stati 4.597 i tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 2.924 tamponi antigenici rapidi, secondo il dato diffuso dalla task-force ligure per l’emergenza covid. In tutto sono 731 i pazienti ospedalizzati nelle strutture della Liguria, 12 più di ieri, dei quali 76 sono ricoverati nei reparti di terapia intensiva. Ad oggi in isolamento domiciliare si trovano 7.071 persone. E’ di 21 invece il numero dei decessi contenuto nel bollettino: di loro sono 2 quelli registrati nelle ultime 24 ore mentre gli altri sono riferiti ai giorni e alle settimane precedenti.