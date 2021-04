Covid Lazio, oggi 1.474 contagi e 39 morti: dati 16 aprile. A Roma 700 casi

Sono 1.474 i nuovi contagi da coronavirus nel Lazio, secondo la tabella del bollettino di oggi, 16 aprile. Registrati inoltre 39 altri morti. Nella Regione “su oltre 17mila tamponi (+1.232) e oltre 20mila antigenici per un totale di oltre 37mila test, si registrano 1.474 casi positivi (+144), 39 decessi (-7) e +1.053 guariti. Aumentano i casi, mentre diminuiscono i decessi, le terapie intensive e i ricoveri. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 8%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 3%. I casi a Roma città sono a quota 700”. E’ quanto ha reso noto l’assessore alla Sanità e Integrazione sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato, al termine dell’odierna videoconferenza della task-force regionale Covid-19 con i direttori generali di Asl e aziende ospedaliere, policlinici universitari e ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

Sono 50.013 i casi attualmente positivi a Covid-19 nel Lazio, di cui 2.859 ricoverati, 382 in terapia intensiva e 47.772 in isolamento domiciliare. Dall’inizio dell’epidemia i guariti sono in totale 249.720, i decessi 7.240 e il totale dei casi esaminati è pari a 307.973, secondo il bollettino aggiornato della Regione Lazio.