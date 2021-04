Nessuno stop nel Lazio della vaccinazione con AstraZeneca: si tratta di una fake news. “Sta circolando una comunicazione circa la sospensione della somministrazione del vaccino AstraZeneca totalmente falsa” fa sapere l’Unità di Crisi ‘Covid-19’ della Regione Lazio, sottolineando inoltre che “la fake news non solo non è vera, ma la campagna vaccinale prosegue e gli utenti prenotati con il vaccino AstraZeneca possono recarsi regolarmente al centro vaccinale per il proprio appuntamento”.