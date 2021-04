Covid Italia, Rezza: “Lieve aumento Rt rientra in quadro stabilità”

Per la situazione del Coronavirus in Italia “il quadro epidemiologico è sostanzialmente stabile rispetto alla scorsa settimana. In lieve miglioramento per quanto riguarda l’incidenza, che si abbassa lievemente. L’Rt resta là, nel senso che il piccolo aumento registrato rientra in una situazione che può essere definita stabile” ha spiegato il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, durante la conferenza stampa sull’analisi dei dati del monitoraggio regionale della cabina di regia Iss-ministero Salute.

Questa settimana “la notizia migliore riguarda una certa decongestione dell’occupazione dei posti di area medica, che va sotto la soglia critica. Per quanto riguarda le terapie intensive siamo proprio sulla soglia critica, con il 30% di occupazione. Non abbiamo un tesoretto, ma abbiamo un certo miglioramento”.