Covid Italia, oggi 14.761 contagi e 342 morti: bollettino 23 aprile

Sono 14.761 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 23 aprile, secondo i dati regione per regione del bollettino della Protezione Civile. Nella tabella del ministero della Salute, registrati nelle ultime 24 ore altri 342 morti che portano il totale a 118.699 dall’inizio dell’emergenza legata all’epidemia di covid-19. Da ieri eseguiti 315.700 tamponi, il tasso di positività è al 4,6%.

LOMBARDIA – Sono 2.304 i nuovi casi, da ieri segnalati altri 57 morti. I guariti sono stati 3.545 nelle ultime 24 ore. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Milano e hinterland a 645, Brescia a 295 e Varese a 267.

CAMPANIA – Sono 1.970 i nuovi contagi da Coronavirus in Campania secondo il bollettino di oggi, 23 aprile. Nella tabella si fa riferimento ad altri 49 morti di cui 22 avvenuti in precedenza, ma registrati solo ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 19.653 tamponi molecolari. I guariti da ieri sono stati 1.913.

Da inizio pandemia nella Regione ci sono state 6.144 vittime. I ricoverati in terapia intensiva Covid sono 146, mentre sono 1.513 i pazienti Covid nei reparti di degenza.

LAZIO – Sono 1.221 i nuovi contagi da Coronavirus nel Lazio secondo il bollettino di oggi, 23 aprile. Nella tabella si fa riferimento a 23 morti. I guariti sono stati 2.259 nelle ultime 24 ore. Oltre 34mila i test fatti da ieri. “Diminuiscono i casi, i decessi, le terapie intensive e i ricoveri” dice l’assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato. “Il rapporto tra positivi e tamponi è a 7%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 3%. I casi a Roma città sono a quota 600”.

PUGLIA – Sono 1.692 i nuovi contagi da coronavirus in Puglia, secondo i dati dell’ultimo bollettino. Si registrano altri 64 decessi: 25 in provincia di Bari, 5 in provincia di Brindisi, 4 in provincia BAT, 2 in provincia di Foggia, 15 in provincia di Lecce, 13 in provincia di Taranto. I nuovi contagi sono emersi su 13.345 tamponi. Ieri i morti erano 35. In tutto sono 5.636. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.142.721 test. Sono 171.894 i pazienti guariti mentre ieri erano 170.041 (+1.853). I casi attualmente positivi sono 49.197 mentre ieri erano 49.422 (-225). I pazienti ricoverati sono 2.031 mentre ieri erano 2.079 (-48).

ABRUZZO – Sono 158 i contagi. Da ieri, registrati altri 5 morti. Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 9236 (-184 rispetto a ieri). Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 984829 tamponi molecolari (+4598 rispetto a ieri) e 394050 test antigenici (+2310 rispetto a ieri).

Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 2.3 per cento. Ricoverati 459 pazienti (-7 rispetto a ieri), 45 (-1 rispetto a ieri con 1 nuovo ricovero) in terapia intensiva, mentre gli altri 8732 (-176 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Del totale dei casi positivi, 17503 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+66 rispetto a ieri), 17982 in provincia di Chieti (+40), 17691 in provincia di Pescara (+9), 16303 in provincia di Teramo (+40), 538 fuori regione (+1) e 186 (+2) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

VALLE D’AOSTA – Sono 45 i nuovi contagi da coronavirus oggi 23 aprile in Valle d’Aosta, secondo i dati dell’ultimo bollettino. Si registra un altro decesso. In Valle d’Aosta il totale complessivo di pazienti affetti dal virus da inizio emergenza è 10.598. I casi positivi attuali sono 841, -22 rispetto a ieri, di cui 46 ricoverati in ospedale, 12 in terapia intensiva, e 783 in isolamento domiciliare. I guariti sono oggi 9.311, +66 rispetto a ieri, i tamponi fino ad oggi effettuati 109.951, +533, di cui 21.801 processati con test antigenico rapido. Da inizio epidemia i decessi in Valle d’Aosta di persone risultate positive al Covid sono 446.

VENETO – Sono 1.035 i contagi secondo i dati del bollettino della Regione. Da ieri, registrati altri 20 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 38.282 tamponi, il tasso di positività è al 2,70%. I positivi attuali sono 23.307. In ospedale, i ricoverati totali sono 1.615 pazienti (-39). In area non critica, i pazienti sono 1.338 (-37). In terapia intensiva sono ricoverate 227 persone (-2).

BASILICATA – Sono 192 i contagi da coronavirus in Basilicata oggi, 23 aprile, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri, registrati 2 morti.

In aumento il numero dei ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane, sono 172 (+6): al San Carlo di Potenza 30 nel reparto di malattie infettive, 31 in pneumologia, 17 in medicina d’urgenza, 7 in terapia intensiva e 18 in medicina interna Covid; all’ospedale Madonna delle Grazie di Matera 34 nel reparto di malattie infettive, 17 in pneumologia, 14 in medicina interna Covid e 4 in terapia intensiva. In lieve calo il numero dei posti letto occupati in terapia intensiva, sono 11 (-1). Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 312.498 tamponi molecolari, di cui 286.949 sono risultati negativi, e sono state testate 183.107 persone.

TOSCANA – Sono 1.003 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 23 aprile, secondo i dati del bollettino della regione anticipati dal governatore Eugenio Giani. 17 i morti registrati nelle ultime 24 ore. Più di 29mila vaccini somministrati nella giornata di ieri. “I nuovi casi registrati in Toscana sono 1.003 su 26.049 test di cui 13.880 tamponi molecolari e 12.169 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 3,85% (10,8% sulle prime diagnosi)”, scrive Giani, aggiungendo che “più di 29mila vaccini sono stati somministrati nella giornata di ieri: 14mila agli over 80 tra richiami e prime dosi, 4mila ai vulnerabili e caregiver dei minori, 11mila alla fascia 70-79”.

MARCHE – Sono 326 i contagi da coronavirus nelle Marche oggi, 23 aprile, secondo i dati del bollettino della regione. In base alla tabella, il Servizio Sanità della regione ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 4187 tamponi: 2266 nel percorso nuove diagnosi (di cui 514 nello screening con percorso Antigenico) e 1921 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 14,4%).

FRIULI VENEZIA GIULIA – Sono 124 i nuovi contagi da Coronavirus in Friuli Venezia Giulia secondo il bollettino di oggi, 23 aprile. Nella tabella si fa riferimento ad altri 10 morti. I tamponi molecolari fatti nelle ultime 24 ore sono stati 5.198 con una percentuale di positività del 2, 1%, mentre sui 599 test rapidi antigenici è stata del 2,5%. I ricoveri nelle terapie intensive scendono a 40, mentre quelli in reparti Covid restano 319.

“I decessi complessivamente ammontano a 3.645, con la seguente suddivisione territoriale: 772 a Trieste, 1.938 a Udine, 657 a Pordenone e 278 a Gorizia” spiega il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. “I totalmente guariti sono 86.564, i clinicamente guariti 5.209, mentre le persone in isolamento scendono a 8.272. Dall’inizio della pandemia – prosegue Riccardi – in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 104.049 persone con la seguente suddivisione territoriale: 20.216 a Trieste, 49.799 a Udine, 20.207 a Pordenone, 12.676 a Gorizia e 1.151 da fuori regione”.

CALABRIA – Sono 610 i nuovi contagi da Coronavirus in Calabria secondo il bollettino di oggi, 23 aprile. Nella tabella si fa riferimento ad altri 8 morti. I guariti sono stati 264 nelle ultime 24 ore. In leggero calo le terapie intensive, una occupata in meno.

SARDEGNA – Sono 267 i nuovi casi di Coronavirus e 6 i morti registrati oggi, 23 aprile, in Sardegna, dove sono stati eseguiti 3.635 test. I pazienti ricoverati sono 368 (-7), 52 (-1) in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 17.372, quelle in più guarite sono 353. Dei 52.911 casi positivi complessivamente accertati, 13.753 (+100) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 8.012 (+42) nel Sud Sardegna, 4.601 a Oristano, 10.398 (+52) a Nuoro, 16.147 (+73) a Sassari.

PIEMONTE – Sono 1.099 i nuovi contagi da Coronavirus in Piemonte secondo il bollettino di oggi, 23 aprile. Nella tabella si fa riferimento ad altri 19 morti. Sono stati 25.540 i tamponi eseguiti, di cui 15.520 antigenici, nella Regione. La percentuale di positività è pari al 4,3%. I guariti sono stati 1.767 nelle ultime 24 ore.

I ricoverati in terapia intensiva sono 275, cinque in meno rispetto a ieri. I ricoverati non in terapia intensiva sono 2.447, 121 in meno rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 15.723.