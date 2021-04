Covid Italia, Costa: “Usare tessera sanitaria come pass vaccinale”

Coronavirus e spostamenti in Italia, usare la tessera sanitaria come pass vaccinale per muoversi tra le Regioni. “Ho avanzato la proposta di utilizzare la tessera sanitaria come pass vaccinale” annuncia il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, in una nota. “Una soluzione di più facile attuazione per tempi e modalità, considerando che questo documento è già in possesso dei cittadini e ha già una dimensione digitale”.

“Partendo dalla convinzione che il pass vaccinale crea sicurezza, consente una mappatura e una tracciabilità, l’utilizzo della tessera sanitaria andrebbe in questa direzione. Basterebbe inserire – precisa Costa – al suo interno le informazioni finalizzate a certificare le condizioni necessarie per garantire in sicurezza la mobilità tra Regioni anche di colore differente e la partecipazione ad eventi di diversa natura”.