Covid Italia, Bassetti: “Picco raggiunto”

“Il picco è stato raggiunto e il momento di stabilizzazione della curva sta flettendo”. Il professor Matteo Bassetti, direttore della Clinica di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, fotografa così l’epidemia di covid in Italia.

“Ci vuole tempo per vedere una diminuzione del numero delle terapie intensive e dei decessi. Da metà aprile si pone una riflessione su temi come la scuola e su alcune misure restrittive che forse non hanno funzionato fino in fondo. Forse, e questo lo decideranno il Cts e il governo, avere ristoranti e bar ordinati potrebbe essere un modo per far prendere fiato ad una categoria colpita duramente dai lockdown. Si parla di riflessioni tra una quindicina di giorni se i contagi scenderanno”, dice a DiMartedì. “Bisogna correre con le vaccinazioni soprattutto per le fasce più deboli, non possiamo tollerare di avere ospedali pieni di anziani che muoiono”, aggiunge. “Siamo arrivati a 300.000 mila dosi somministrate al giorno, dobbiamo arrivare a mezzo milione di dosi entro metà aprile”-