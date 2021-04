Covid Germania, quasi 24mila contagi in un giorno

Sono 23.804 i nuovi casi di contagio da Coronavirus registrati dal Robert Koch Institut in Germania nelle ultime 24 ore. L’incidenza dei casi settimanali per 100mila abitanti sale a 160,7, contro i 160,1 del giorno precedente. I decessi delle ultime 24 ore sono stati 219 nel paese. Il totale dei morti per Covid dall’inizio della pandemia in Germania è di 79.847. I positivi registrati da quando è scoppiata l’epidemia sono stati 3 123 077. Ieri ancora una volta Angela Merkel aveva sottolineato la necessità di usare prudenza, ricorrere a misure forti e non lasciarsi trascinare dall’indecisione nella gestione della pandemia. Un appello lanciato nel giorno in cui la cancelliera si è sottoposta alla prima vaccinazione con AstraZeneca e successivo alla decisione di adottare misure uniche e valide per l’insieme del paese per contrastare i contagi.