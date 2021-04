In Germania si registrano 24.097 nuovi casi confermati di coronavirus e altri 246 decessi per complicanze legate al Covid-19. Secondo i dati diffusi dall’Istituto Robert Koch, dall’inizio della pandemia sono quasi tre milioni i contagi in Germania (2.980.413) con 78.249 morti. Le persone guarite dopo aver contratto il virus sono 2.661.500.