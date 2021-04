Covid Francia oggi, continuano a crescere anche oggi i ricoveri in terapia intensiva negli ospedali d’Oltralpe. Oggi si è arrivati a quota 5.916 contro i 5.838 di ieri e 5.433 di lunedì scorso. Il bollettino odierno riporta 8.535 nuovi contagi, un numero che potrebbe risentire del calo delle registrazioni nel weekend, e 385 decessi in ospedale. Al momento vi sono 31.262 persone ricoverate con 2.172 nuove ammissioni in 24 ore.