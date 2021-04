Covid Emilia Romagna, oggi 1.001 contagi e 23 morti: bollettino 25 aprile

Sono 1.001 i contagi da coronavirus in Emilia Romagna oggi, 25 aprile, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri, registrati altri 23 morti. Nel dettaglio, nelle ultime 24 ore eseguiti 16.532 tamponi. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri, pari al 6%, non è indicativa dell’andamento generale visto il numero di tamponi effettuati che il sabato è inferiore rispetto agli altri giorni. Inoltre, nei festivi e prefestivi soprattutto quelli molecolari vengono fatti prioritariamente su casi per i quali spesso è atteso il risultato positivo.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 265 (invariati rispetto a ieri), 1.842 quelli negli altri reparti Covid (-31).

L’età media dei nuovi positivi di oggi è 37,7 anni. Sui 364 asintomatici, 269 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 23 attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 22 con gli screening sierologici, 3 tramite i test pre-ricovero. Per 47 casi è ancora in corso l’indagine epidemiologica.

Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 2.899 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 301.517.

I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 50.481 (-1.921 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 48.374 (-1.890), il 95,8% del totale dei casi attivi.