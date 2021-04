Covid e scuola, confermato obbligo mascherina per minori di 12 anni

Confermato l’obbligo di mascherina a scuola anche per i bambini di meno di 12 anni: il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare proposta da alcuni genitori. Nel decreto si spiega in particolare che pur “nel contrasto tra valutazioni scientifiche, tutte certamente meritevoli di attenzione, l’obbligo contestato non si caratterizza per la ‘manifesta irragionevolezza’, che sola consentirebbe a questo Giudice un intervento inibitorio; nella sostanza, invece gli appellanti chiederebbero in questa sede che il Giudice valuti, con scelta preferenziale tra due motivate opinioni scientifiche, quella da loro propugnata; ciò comporterebbe la inammissibile surroga giurisdizionale rispetto alle decisioni di cui il Governo si assume per intero tutta la responsabilità”.