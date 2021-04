Covid, Consulcesi: “Solidarietà al ministro Speranza, atto gravissimo”

“Esprimiamo tutta la nostra solidarietà al ministro della Salute Roberto Speranza per i gravissimi attacchi ricevuti in un momento politico molto delicato di gestione della pandemia da Covid-19. Complimenti anche ai Carabinieri del Nas coordinati dalla Procura di Roma che sono riusciti a dare seguito alle indagini telematiche non semplici, grazie all’utilizzo di sofisticate tecniche investigative che hanno portato a 4 indagati per minaccia aggravata”. Commenta così Massimo Tortorella, presidente Consulcesi, il network di formazione e assistenza medico-sanitaria, la notizia delle indagini per danni al ministro Speranza.

“Auguriamo al ministro – aggiunge – di continuare con serenità e coraggio il percorso svolto fin qui che ci porterà verso il ritorno ad una nuova vita, più forti di prima”.