Il rapporto che presentiamo oggi “è un grande lavoro e un servizio per capire “chi ha avuto esigenze economiche” durante la pandemia e “quali ulteriori iniziative possono essere necessarie per ripartire”. Così Massimiliano Cesare, presidente di Mediocredito Centrale, alla presentazione del report elaborato con Svimez sul Fondo di Garanzia per le Pmi e sull’impatto delle misure introdotte dai decreti Liquidità, Cura Italia e Rilancio.