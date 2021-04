Covid Campania, oggi 2.012 contagi: bollettino 24 aprile

Sono 2.012 i nuovi contagi di coronavirus in Campania secondo i dati del bollettino di oggi, 24 aprile. Si registrano altri 45 morti. Nella regione, che da lunedì tornerà in zona gialla, sono stati processati 21.651 tamponi molecolari nelle ultime 24 ore.

Dei 2.012 nuovi positivi, 653 sono sintomatici o paucisintomatici. Nel bollettino odierno diffuso dall’Unità di crisi della Regione Campania sono inseriti 45 nuovi decessi, 28 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 17 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. Il totale dei decessi registrati in Campania da inizio pandemia è 6.189. I nuovi guariti sono 2.131, il totale dei guariti è 283.223. In Campania sono 140 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, sono 1.499 invece i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza.