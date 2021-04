Covid Campania, oggi 1.881 contagi e 30 morti: bollettino 21 aprile

Sono 1.881 i nuovi contagi da coronavirus in Campania, secondo la tabella del bollettino di oggi, 21 aprile. Registrati inoltre altri 30 morti. I nuovi casi sono emersi dall’analisi di 20.367 tamponi molecolari. La percentuale di tamponi positivi sul totale dei tamponi analizzati è pari al 9,23%. Sono 30 i nuovi decessi inseriti nel bollettino odierno diffuso dall’Unità di crisi della Regione Campania; di questi, 25 sono avvenuti nelle ultime 48 ore e 5 sono avvenuti in precedenza, ma registrati ieri.

Il totale dei decessi in Campania da inizio pandemia è 6.069. I nuovi guariti sono 1.753, il totale dei guariti è 277.426. Nella Regione, infine, sono 144 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 1.534 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza.