Covid Campania, oggi 1.750 contagi e 52 morti: bollettino del 20 aprile

Sono 1.750 i nuovi casi di coronavirus registrati oggi, 20 aprile, in Campania, dove si sono registrati altri 52 morti, di cui 32 deceduti nelle ultime 48 ore e 20 deceduti in precedenza ma registrati ieri. I tamponi molecolari analizzati sono stati 15.885. La percentuale di tamponi positivi sul totale dei tamponi analizzati è pari all’11,01%. Dei 1.750 nuovi positivi, 550 sono risultati sintomatici o paucisintomatici.

Sono invece 2.112 i nuovi guariti, che portano il totale da inizio pandemia sale a 275.673. Aumenta leggermente il numero delle terapie intensive, ieri erano 150 ed oggi sono 153. Calano, invece, i posti letto occupati nella degenza: oggi sono 1524 e ieri erano 1536.

Sono 401 i contagi registrati ieri a Napoli città su 2.629 tamponi analizzati. Complessivamente sono 1.170 i contagi in provincia di Napoli su un totale di 8.388 tamponi; in provincia di Salerno sono emersi 207 nuovi casi dall’analisi di 2.283 tamponi, in provincia di Caserta 169 nuovi casi su 1.561 tamponi, in provincia di Avellino 117 nuovi casi su 958 tamponi e in provincia di Benevento 81 nuovi casi su 643 tamponi.