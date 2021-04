Covid Calabria, 593 contagi e 6 morti: bollettino 11 aprile

Sono 593 i nuovi casi di coronavirus registrati oggi, 11 aprile, in Calabria. I dati sono stati comunicati dal dipartimento Tutela della Salute, che fanno inoltre registrare 38 persone in terapia intensiva (stabili rispetto a ieri), 440 guariti/dimessi e 6 morti.

In tutto sono stati sottoposti a test 658.059 soggetti per un totale di tamponi eseguiti pari a 702.593 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 51.681, quelle negative 606.378. I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 323, Catanzaro 52, Crotone 58, Vibo Valentia 40, Reggio Calabria 120, Altra Regione o Stato estero 0. Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: Cosenza: caso attivi 6.352 (133 in reparto Ao di Cosenza; 22 in reparto al presidio di Rossano;14 al presidio ospedaliero di Acri; 22 al presidio ospedaliero di Cetraro; 0 all’Ospedale da Campo; 17 in terapia intensiva, 6.144 in isolamento domiciliare); casi chiusi 10.141 (9.736 guariti, 405 deceduti). Catanzaro: casi attivi 2.938 (61 in reparto all’Ao di Catanzaro; 11 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 29 in reparto all’Aou Mater Domini; 14 in terapia intensiva; 2.823 in isolamento domiciliare); casi chiusi 4.734 (4.626 guariti, 108 deceduti).

Crotone: casi attivi 1.109 (43 in reparto; 1.066 in isolamento domiciliare); casi chiusi 3.531 (3.471 guariti, 60 deceduti). Vibo Valentia: casi attivi 436 (17 ricoverati, 419 in isolamento domiciliare); casi chiusi 4.139 (4.066 guariti, 73 deceduti). Reggio Calabria: casi attivi 1.660 (101 in reparto all’Ao di Reggio Calabria; 20 in reparto al P.o di Gioia Tauro; 7 in terapia intensiva; 1.532 in isolamento domiciliare); casi chiusi 16.271 (16.014 guariti, 257 deceduti).

Altra Regione o Stato estero: casi attivi 61 (61 in isolamento domiciliare); casi chiusi 309 (309 guariti).