Covid Basilicata, oggi 47 contagi e nessun morto: bollettino 19 aprile

Sono 47 i nuovi contagi da coronavirus in Basilicata, secondo la tabella del bollettino di oggi, 19 aprile. Nessun morto nelle ultime 24 ore. Secondo quanto rende noto la task force regionale con il consueto bollettino, i nuovi casi di positivi al Sars Cov-2 sono emersi su un totale di 407 tamponi molecolari. I lucani guariti o negativizzati sono 98. Aggiornando i dati complessivi, i lucani attualmente positivi scendono a 5.507 (-51), di cui 5.326 in isolamento domiciliare. Sono 15.721 le persone residenti in Basilicata guarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 479 quelle decedute.

In calo il numero dei ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane, sono 181 (-2). Invariato il numero dei posti letto occupati in terapia intensiva, sono 13. Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 305.452 tamponi molecolari, di cui 280.629 sono risultati negativi, e sono state testate 179.558 persone.