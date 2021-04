Covid Basilicata, oggi 253 contagi e 2 morti: bollettino 11 aprile

In Basilicata sono 253 i contagi da coronavirus registrati oggi domenica 11 aprile (243 sono residenti), su un totale di 1.493 tamponi molecolari. Secondo il bollettino quotidiano della task force regionale ci sono anche 2 decessi, mentre sono cinque i comuni in zona rossa. Le persone decedute sono cittadini di Avigliano e Pomarico. I lucani guariti o negativizzati sono 107. Aggiornando i dati complessivi, i lucani attualmente positivi salgono a 4.891 (+135), di cui 4.700 in isolamento domiciliare. Sono 15.096 le persone residenti in Basilicata guarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 467 quelle decedute.

In aumento il numero dei ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane, sono 191 (+9): al San Carlo di Potenza 34 nel reparto di malattie infettive, 35 in pneumologia, 18 in medicina d’urgenza, 6 in terapia intensiva e 20 in medicina interna Covid; all’ospedale Madonna delle Grazie di Matera 32 nel reparto di malattie infettive, 18 in pneumologia, 22 in medicina interna Covid e 6 in terapia intensiva. In aumento il numero dei posti letto occupati in terapia intensiva (12). Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 295.288 tamponi molecolari, di cui 271.758 sono risultati negativi, e sono state testate 174.414 persone.

Con nuova ordinanza del presidente della Regione Basilica, Vito Bardi, salgono a 5 i Comuni in area rossa per l’elevata incidenza settimanale di contagi. Nella Basilicata arancione, sono disposte misure più restrittive ai territori comunali di Castelmezzano, Palazzo San Gervasio, Satriano di Lucania, San Fele, in provincia di Potenza, e di Pomarico in provincia di Matera. Per Palazzo San Gervasio e Pomarico si tratta di una proroga. Tornano in arancione i Comuni di Picerno e Teana, in provincia di Potenza.