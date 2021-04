Covid, ad oggi nel mondo oltre 2,8 milioni di morti: i dati

I contagi da coronavirus nel mondo oggi hanno raggiunto la cifra di 131.336.037, mentre le vittime totali sono 2.853.365. Secondo i dati della John Hopkins University, i casi registrati nelle ultime 24 ore sono 448.398 mentre i decessi sono stati 6.382. Gli Stati Uniti sono il Paese più colpito in assoluto con 30.706.129 casi totali e 555.001 vittime, seguito dal Brasile con 12.984.956 casi e 331.433 vittime. L’Italia è settima al mondo per numero di contagi (3.668.264) e sesta per morti (111.030).