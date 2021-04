Covid, a giorni decisione Oms su 2 vaccini cinesi per uso emergenza

Vaccini cinesi anti-Covid: sono attese a giorni – per la fine di questa e della prossima settimana – le decisioni dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) sull’inserimento nell’elenco per l’uso di emergenza di due vaccini cinesi, Sinopharm e Sinovac.

Non solo: venerdì è prevista anche la valutazione per il vaccino Moderna. A fare il punto è stata l’esperta Oms Mariângela Simao, durante l’aggiornamento su Covid-19. “Abbiamo un gruppo di consulenza tecnica, una riunione del gruppo di esperti oggi e ci incontreremo il giorno successivo per valutare Sinopharm. Venerdì ci incontreremo per valutare Moderna e il 5 maggio per valutare Sinovac – ha informato l’esperta -. Ci aspettiamo di avere una decisione per Sinopharm entro la fine di questa settimana e per Sinovac molto probabilmente entro la fine della prossima settimana”.