Coprifuoco, Meloni: “Domani in Aula odg per stop, vediamo chi lo sosterrà”

“Fratelli d’Italia porterà in Aula domani un Odg per abolire il coprifuoco. Vediamo chi lo sosterrà e chi invece si schiererà ancora una volta in favore di una misura inutile e liberticida”. Così Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, in un post su Facebook.

Proprio la decisione di mantenere il coprifuoco alle 22 sta creando tensioni all’interno del governo, con la Lega che ha lanciato una raccolta firme per abolirlo. Un’iniziativa che ha provocato una battaglia a distanza tra il segretario del Pd, Enrico Letta, e Matteo Salvini che oggi ha ribadito la sua posizione: “Se c’è qualcosa che non convince, come il coprifuoco, che non ha senso, ma è scelta politica, lo diciamo, in 24 ore quasi 60mila persone hanno firmato il nostro appello online”.