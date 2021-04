Concerti in Live Streaming durante l’emergenza Covid: bella idea, ma…

Il bisogno di musica dal vivo, in questo periodo di emergenza Covid-19, ci sta tutto.

Sono passati più di 12 mesi dagli ultimi live, tolta qualche parentesi estiva. Cresce la nostalgia del palco, dei palasport e di tutte le emozioni correlate. Sia per gli appassionati di musica, ma anche per tutti gli addetti ai lavori. Niente più valore umano, contatto, applausi, urla e canti. O quell’emozione di avere il proprio idolo a distanza di pochi metri.

Come ovviare a questa assenza? I concerti in live streaming sono una delle possibili soluzioni, paventate da tanti per colmarne la carenza.

Bella idea sì, ma difficile da mettere in pratica quando c’è da fare una diretta. Non riuscendo a sortire l’effetto desiderato. Il troppo traffico e i troppi accessi mandano in sovraccarico i server, facendo cadere la diretta o addirittura rendendoli irraggiungibili.

Tecnicamente servirebbero infrastrutture dedicate e mezzi adeguati per poter spalmare il traffico su più macchine e rendendo l’evento accessibile a tutti.

E’ capitato con le dirette degli eventi sportivi, lo stesso accade con i concerti in diretta. Certo, le partite in diretta hanno sempre il loro perché. Ma è possibile rivederle in differita o negli highlights dei telegiornali e dei programmi dedicati.

Il fascino del concerto resta un evergreen.

L’auspicio resta quello di tornare quanto prima ai famigerati live e che questo periodo possa restare soltanto un brutto ricordo.