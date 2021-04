Come abbinare i gioielli: 5 consigli per non sbagliare

I gioielli continuano ad andare di moda e sono davvero pochissime le donne che non amano indossare questi accessori di lusso.

A dire il vero, oggigiorno anche gli uomini impreziosiscono spesso il proprio stile con dei gioielli particolari dunque di certo continueremo a sentirne parlare.

Il problema di molte donne tuttavia è riuscire a trovare l’abbinamento perfetto, perché non è sempre facile accostare i gioielli tra di loro, come non è per nulla scontato valorizzarli in base al proprio outfit.

Lo sapevate che esiste un vero e proprio galateo in tal senso?

Ebbene sì, in passato c’erano delle regole ben precise per indossare i gioielli e anche se oggi sono ormai superate non significa che si possano abbinare collane, bracciali ed orecchini in modo completamente casuale.

Ecco dunque alcuni consigli per non sbagliare ed abbinare questi accessori nel modo giusto.

#1 Indossare gioielli dello stesso stile

La regola numero uno, valida ancora oggi, prevede di indossare gioielli che appartengano allo stesso stile.

Se dunque avete voglia di sfoggiare degli accessori particolarmente raffinati ed eleganti, magari per un’occasione speciale, vi conviene scegliere per bracciale, girocollo ed orecchini diamanti o brillanti che siano simili.

Meglio invece evitare accostamenti azzardati come ad esempio un collier tempestato di pietre preziose ed un braccialetto di corda, dallo stile più povero e casual.

#2 Oro e argento: si possono abbinare ma attenzione allo stile

Per quanto riguarda i materiali, in passato oro ed argento erano considerati in antitesi e la moda era piuttosto rigida in tal senso.

Abbinarli non era una buona idea perché si rischiava di sfigurare, ma oggi le cose sono cambiate e sono concesse maggiori libertà.

Si possono dunque indossare gioielli in oro ed altri in argento, accostandoli senza problemi, ma bisogna stare attenti allo stile.

Via libera a due bracciali realizzati in materiali diversi dunque, ma sempre a patto che le linee siano simili e che non abbiano caratteristiche troppo differenti per quanto riguarda lo stile.

#3 Bracciali e orologi insieme: sì o no?

Adesso che gli orologi sono tornati di gran tendenza ed esistono modelli che sembrano dei veri e propri gioielli, sempre più donne si chiedono se sia una buona idea indossare al polso anche dei bracciali, oltre all’orologio.

Anche in questo caso, dipende tutto dallo stile e dalle dimensioni degli accessori ma è bene ricordare che esagerare risulta spesso controproducente a livello di immagine.

Meglio dunque evitare di strafare e valorizzare l’orologio se si tratta di un modello particolare e stiloso.

#4 Parure? No grazie

Siete amanti delle classiche parure? Ci dispiace dirvelo, ma ormai sono superate!

Piuttosto, conviene abbinare gioielli che siano molto simili per quanto riguarda le linee ed il design ma non identici perché si rischia di apparire obsoleti.

#5 L’outfit influenza lo stile dei gioielli

Infine, bisogna sempre considerare che la scelta dei gioielli da indossare deve essere fatta in base al proprio outfit.

Non è il caso di optare per una collana di perle o di diamanti se si sfoggia un look sportivo ma questo probabilmente già lo sapete.