Clubhouse introduce un sistema di donazioni

Mentre tutto il mondo Android è in attesa della propria versione della fortunatissima Clubhouse, gli utenti iOS continuano a tessere le lodi di un’app che continua a distinguersi nel mondo della comunicazione istantanea.

Le novità di Clubhouse

I format audio (podcast e dirette) sono sempre più apprezzati dagli utenti smartphone e PC, forti di un’impennata del tutto inedita avvenuta proprio nell’ultimo anno. Malgrado Clubhouse sia ancora considerata un’app in fase beta, il pubblico che ha saputo raccogliere è molto eterogeneo e include anche speaker professionisti oltre ai profili di chi si vuole semplicemente cimentare a livello amatoriale nella conduzione di un programma radio.

Per ricompensare i propri iscritti e per aprire le porte a nuovi utenti, il team di sviluppo di Clubhouse sta pensando all’introduzione di un importante funzionalità, che senza dubbio stimolerà a produrre più contenuti in diretta. Si tratta di una feature per la ricezione di donazioni da parte dei nostri fan, che potranno decidere in ogni momento di inviarci un importo a loro scelta per supportare la nostra attività.

Anche questa possibilità è in fase di test presso un ristretto numero di utenti, e non prevede il pagamento di commissioni aggiuntive ai proprietari dell’app. Va comunque detto che, a seconda del processore di pagamento utilizzato (al momento si pensa al popolare Stripe), potrebbero essere comunque applicate in minima percentuale.

Inviare l’importo sarà molto facile: una volta aggiornata l’app quando la funzione sarà disponibile, dovremo semplicemente premere l’opzione ‘Invia denaro’ che apparirà sul profilo utente. Impostando i dati della nostra carta, potremo dare il via al trasferimento con un tap su schermo senza doverci preoccupare di altro.

Si tratta di una novità che ricorda parecchio il sistema di donazioni di YouTube e Twitch, anche se molto più a portata di mano, istantanea e diretta: a breve vedremo come verrà implementata anche nella versione italiana di Clubhouse.