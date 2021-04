Pelé a Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio su Rai3

Domenica 11 aprile, dalle 20 su Rai3, nuovo appuntamento con “Che Tempo Che Fa”.

Ospiti della puntata: le anticipazioni

Da Fabio Fazio ci sarà il ministro della Salute Roberto Speranza.

In esclusiva la leggenda del calcio mondiale Pelé, considerato il più grande calciatore di tutti i tempi e detentore del Guinness World Record per il maggior numero di gol segnati in una carriera nella storia del calcio.

Edson Arantes do Nascimento, detto anche “O Rei”, è l’unico calciatore ad aver vinto 3 Mondiali, è stato nominato “Atleta del secolo” nel 1999 dal CIO, “Calciatore del secolo” nel 2000 dalla FIFA (insieme a Diego Armando Maradona) e nel 2014 ha vinto il Pallone d’oro onorario FIFA.

E ancora: Milena Bertolini e Sara Gama, rispettivamente ct e capitana della Nazionale italiana di calcio femminile, Roberto Burioni, il regista Matteo Garrone, in occasione della messa in onda di “Gomorra – New Edition”, prevista venerdì 16 aprile su Rai3, don Davide Banzato, in libreria con “Tutto ma prete mai. Una storia di ribellione e d’amore”.

A chiudere la serata “Che Tempo Che Fa – Il tavolo” con Mago Forest, Nino Frassica, Gigi Marzullo Ale e Franz. Ospiti: Noemi, dal vivo con il successo sanremese “Glicine”, già Disco d’Oro, Lello Arena, Orietta Berti e Marisa Laurito, con l’autobiografia “Una vita scapricciata”.