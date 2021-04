Capitol Hill, nuovo assalto: ucciso agente, morto aggressore

Assalto oggi a Capitol Hill, a Washington, dove un’auto ha travolto intenzionalmente due agenti in prossimità delle barriere messe a protezione del Campidoglio. Uno dei due poliziotti è morto per le ferite riportate, ha annunciato Yogananda Pittman, capo ad interim della Capitol Police, nel corso di un briefing alla stampa. Non sono state rese note le generalità dell’agente deceduto, poiché la famiglia non è ancora stata informata, ha riferito la Pittman.

Secondo le prime ricostruzioni, il conducente del veicolo, dopo avere travolto i due agenti, sarebbe sceso dal mezzo brandendo un coltello e accoltellando uno di loro. Il conducente sarebbe stato colpito dai proiettili esplosi dagli agenti in risposta al suo gesto.

Entrambi gli agenti sono stati trasportati in ospedale, ha riferito la Capitol Police su Twitter, mentre sui social media si diffondevano immagini che mostravano le ambulanze che caricavano i feriti e una forte presenza delle forze dell’ordine sul luogo dell’incidente.

Come riferito dalla Capitol Police, l’intero complesso è stato messo in lockdown e al personale presente negli edifici, poco dopo le 13 (ora locale) è stato ordinato di tenersi lontani da finestre e ingressi. La Guardia Nazionale, attraverso la sua ‘Quick Reaction Force’, è intervenuta a sostegno della Capitol Police, il corpo di polizia deputato alla sicurezza del complesso di Capitol Hill. Sul posto anche l’Fbi di Washington

Il Congresso è attualmente in pausa e non vi sono deputati e senatori presenti negli edifici del complesso di Capitol Hill. Anche il presidente Joe Biden non si trova a Washington, avendo precedentemente lasciato la Casa Bianca per Camp David.