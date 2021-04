CAPEX.com estende la sua partnership con Praxis Cashier per offrire nuove opzioni di pagamento

– CAPEX.com, broker fintech operante sui mercati globali, e il provider di servizi di pagamento smart, Praxis Cashier, espandono la collaborazione per offrire soluzioni di pagamento diretto

NICOSIA, Cipro, 13 aprile 2021 /PRNewswire/ — CAPEX.com adotterà lo software di Praxis per la gestione di cassa conforme a PCI1 per favorire l’accesso diretto a strumenti di integrazione con i pagamenti dei principali istituti finanziari e gateway di pagamento.

Accesso a una vasta gamma di reti di pagamento

Praxis offre software per la gestione di cassa che permettono di accedere a oltre 350 fornitori di servizi e più di 1.000 metodi di pagamento. Questo consente a CAPEX.com di offrire ai clienti un’ampia possibilità di scelta metodi di deposito più convenienti, in base alla giurisdizione applicabile.

“CAPEX.com si integra naturalmente con il portafoglio clienti di Praxis,” ha dichiarato Amit Klatchko, Fondatore e Direttore di Praxis. “Il loro team di esperti è professionale, disponibile e sempre pronto a collaborare per la crescita reciproca. Siamo rimasti davvero colpiti dal modo in cui i nostri amici di CAPEX.com stiano acquisendo nuove licenze per espandersi sui mercati globali. Perciò siamo entusiasti che il nostro tempo e le nostre risorse possano entrare a far parte del loro percorso di successo.”

CAPEX.com permette ai clienti di personalizzare i propri metodi di investimento

CAPEX.com si distingue per sua eccezionale offerta che comprende oltre 2.100 strumenti finanziari, ponendo la massima attenzione sulla sicurezza, la formazione e la tecnologia per offrire ai clienti un’esperienza di trading sempre in grado di soddisfare le loro esigenze.

Wasim Zayed, Direttore di Key Way Investments Ltd, società che gestisce CAPEX.com, regolamentata dal CySEC:

“CAPEX.com è impegnata ad espandere e migliorare i servizi per rendere le operazioni di trading sempre accessibili e veloci. Offriamo servizi, attività formative complete e personalizzate e materiali di apprendimento, garantendo l’accesso a strumenti di mercato all’avanguardia in un ambiente protetto in cui gli investitori possono operare nella massima sicurezza. Ci auguriamo una lunga e proficua collaborazione con Praxis!”

Informazioni su CAPEX.com

Grazie alle sue piattaforme di trading, affidabili infrastrutture e condizioni trasparenti dell’offerta, CAPEX.com si presenta sul mercato internazionale come uno dei broker più affidabili.

CAPEX.com può vantare una presenza a livello globale ben inserita nelle realtà locali in cui opera, grazie alle sue licenze rilasciate da enti di regolamentazione quali CySEC, ADGM FSRA, FSCA.

Visito

www.capex.com e segui CAPEX.com su

Twitter,

LinkedIn,

Facebook e

Instagram.

Contatto:Christina Koullapi, christina.koullapi@keywayinvestments.com+35722000936