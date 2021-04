Calcio, Sassuolo mette ko la Fiorentina 3-1

Il Sassuolo batte in rimonta la Fiorentina 3-1 al Mapei Stadium grazie a uno strepitoso Domenico Berardi che firma una doppietta in 3 minuti dal dischetto, 57′ e 60′, e Maxime Lopez, 75′, che ribaltano il gol del primo tempo di Giacomo Bonaventura al 31′. In classifica la squadra neroverde sale a 46 punti, fermi a 30 i toscani. La doppietta di oggi porta Berardi a quota 101 gol in Serie A.

Parte bene la squadra ospite, al 7′ è Castrovilli a impegnare Consigli. Dieci minuti più tardi è Biraghi a trovare spazio sulla sinistra, il diagonale viene respinto dal portiere, la sfera è sui piedi di Ribery che spreca calciando tra le braccia di Consigli.

Al 22′ la reazione neroverde con un tiro a giro di Traore, Dragowski si salva coi pugni. Al 24′ su corner Caceres, il portiere degli emiliani blocca. Al 31′ ripartenza viola con Ribery che al limite serve Bonaventura, l’ex Milan si porta la palla sul sinistro e con un tiro potente beffa Consigli con un tiro sotto la traversa.

La reazione del Sassuolo arriva al 38′ quando Traore entra in area e tenta un tiro-cross con la sfera che attraversa l’area senza trovare la deviazione vincente. Un minuto dopo rasoterra di Djuricic dal limite, palla a lato. Al 43′ grande azione di Castrovilli che si accentra e dal limite lascia partire una sassata che si stampa sul palo.

La ripresa vede al 57′ un rigore per il Sassuolo per un netto atterramento di Dragowski su Berardi servito in verticale da Obiang. Dagli 11 metri l’attaccante neroverde insacca sotto la traversa, centesimo gol in Serie A per lui. Dopo 3 minuti nuovo penalty per il Sassuolo per un fallo di Pezzella su Raspadori. Ancora Berardi dal dischetto, portiere spiazzato e gol numero 101.

Al 71′ punizione dal limite per il Sassuolo, la parabola di Berardi sorvola la traversa. La reazione della Fiorentina è un tiro alto da fuori area di Eysseric. Al 75′ arriva la terza rete degli emiliani con Maxime Lopez che lascia partire un rasoterra a fil di palo imparabile per il portiere.

All’84’ occasione sciupata da Berardi che tutto solo davanti al portiere sbaglia l’impatto di testa su cross di Kyriakopoulos mancando l’occasione per realizzare una tripletta. Sul fronte opposto intervento provvidenziale di Chiriches che toglie all’ultimo la palla a Vlahovic lanciato a rete. Nel recupero il difensore rumeno è ancora attento nell’anticipare Vlahovic. Dopo 4 minuti di recupero l’arbitro fischia la fine delle ostilità.