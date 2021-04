Il video di Buongiorno Vita (Ultimo)

E’disponibile da lunedì 26 aprile, il videoclip ufficiale di “Buongiorno vita”, il nuovo singolo di Ultimo.

Il video, diretto dagli YouNuts!, che già in precedenza hanno curato i videoclip di alcune delle canzoni di Ultimo, ha come protagonisti d’eccezione, oltre al cantautore stesso, gli attori Stefano Fresi e Camilla Filippi.

Buongiorno vita

che mi stai aspettando

ho tutto pronto passi per di qua

su dai non vedi che mi sto perdendo

non è normale pure alla mia età

Voglio sentirti dammi una risposta

che poi la sento e arriva dentro me

per te che vita io sto resistendo

perché non credo eppure Dio qui c’è

T’abbraccerò

così che tu non possa andare via

non dirmi no

tanto saprei amarti pure come idea

in quei momenti sappi sempre che l’estate arriverà

e se poi il caldo non si sente

è perché dentro ce l’hai già

Buongiorno mondo

cosa vuoi che dica

da te ho cercato sempre e solo fuga

a volte ascolto una foglia cadere

ed il cemento che la sa aspettare

come riposa il sole quando è inverno

col freddo addosso tu lo stai aspettando

scopri te stesso quando è primavera

perché c’è un fiore e prima qui non c’era

e t’abbraccerò

cosi che tu non possa andare via

non dirmi no

tanto saprei amarti pure come idea

in quei momenti sappi sempre

che l’estate arriverà

e se poi il caldo non si sente

è perché dentro ce l’hai già

Quando avevo 15 anni andavo al parco con le cuffie

adesso ce ne ho 25 vado al parco con le cuffie

mi piace ricominciare da dove sono partito

per essere tale e quale al ricordo di me bambino

mio padre mi disse svegliati e cercati un bel lavoro

in effetti lo cercai ma poi persi quello che sono

mi sedetti al pianoforte e feci un patto con il sangue

per vincere avrò la musica

per lei che alzo le spalle

Io, t’abbraccerò

cosi che tu non possa andare via

non dirmi no

tanto saprei amarti pure come idea

in quei momenti sappi sempre

che l’estate arriverà

e se poi il caldo non si sente

è perché dentro ce l’hai già

quindi non essere delusa da te stessa questo mai

perché anche il mare si riposa

e quando è calmo che godrai