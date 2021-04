Buongiorno Benessere, la puntata del 17 aprile

Sabato 17 aprile, alle 10.30 su Rai1, nuovo appuntamento con la trentunesima puntata di Buongiorno Benessere, condotta da Vira Carbone.

Gli argomenti e le anticipazioni della puntata

Si comincia con il Covid-19 e gli aggiornamenti sul vaccino e sui tempi di somministrazione volontaria.

In collegamento il professor Matteo Bassetti, infettivologo dell’ospedale San Martino di Genova, e – in studio – il dottor Carlo Gargiulo, medico di base, informeranno i telespettatori sull’efficacia – e le eventuali controindicazioni – dei diversi vaccini disponibili a oggi in Italia.

Spazio anche a una ricerca globale che sta interessando medici e scienziati: il virus lascia strascichi a lungo termine sul nostro organismo?

Chi è stato infettato dal Covid-19 vede compromesse altre funzionalità nel proprio corpo? Se ne parlerà con il professor Cesare Faldini, primario dell’ospedale Rizzoli di Bologna e con il professor Marco Rizzi, dell’ospedale papa Giovanni XXIII di Bergamo.

La rubrica Primo Soccorso sarà curata dal professor Angelo Santoliquido, primario angiologo dell’ospedale Gemelli di Roma, che insegnerà come intervenire in emergenza in caso di emorragie interne ed esterne.

Il professore si occuperà anche di stasi venosa e ritenzione idrica, spiegando come affrontarle e come ovviare alle conseguenze sanitarie ed estetiche che producono.

Il dottor Salvo Noè, infine, parlerà dell’emergenza psicologica che vede sempre più persone ammalate di paura e di auto isolamento.

Completano la puntata i servizi degli inviati sul territorio, alla ricerca di eccellenze sanitarie e agroalimentari. E la cucina, con lo chef Alessandro Circiello.