Una buona scarpa è la base di un buon allenamento. Scopri perché è così importante

Le scarpe sono le nostre grandi compagne di vita. Oltre ai propri affetti, ovviamente!

Per lavoro, per allenamento, o per una semplice passeggiata, la scarpa è un capo indispensabile per ognuno di noi.

Ogni occasione ha la sua scarpa che merita. Dal tempo libero alle occasioni più importanti, c’è una calzatura che va utilizzata.

Scarpe da ginnastica comode per camminare

Un must per tanti giovani sono le scarpe da ginnastica. Alla moda, comode, sono uno dei capi preferiti sia dai ragazzi che dalle ragazze.

Uno dei modelli cult è rappresentato dalle Nike Jordan. Si tratta della prima sneaker della serie dedicata al celebre cestista, ed una delle più iconiche. Nata nei primi anni ‘80 (tra 1984 e 1985), diventando un importante riferimento per le scarpe da ginnastica da quasi quarant’anni.

Scarpe da passeggio comode

Comodità e resistenza sono le prerogative essenziali per una scarpa da passeggio comoda, che possa garantire al proprio piede un’ottima vestibilità. Su escarpe.it troverete un’ampia scelta sia per uomo che per donna, ma anche per i più piccoli.

Molti modelli confortevoli sono realizzati con tessuto traspirante e suola in gomma. La prima caratteristica è importante soprattutto per il piede che, camminando tanto, tende eccessivamente a sudare tanto. Per l’interno, invece, il memory foam è indispensabile per avere comodità grazie alle sue caratteristiche ergonomiche.

Se siete molto in giro, soprattutto nelle stagioni fredde, vi consigliamo di puntare a una calzatura con tessuto impermeabile, in modo da evitare la fastidiosissima acqua.

Resta inteso che la scarpa, come ogni capo d’abbigliamento, ha quel qualcosa di soggettivo. Ragion per cui i gusti sono gusti e a ognuno la sua scarpa!

Scarpa elegante

Con l’auspicio che tutto possa riprendere quanto prima e si possa tornare alla normalità, ci sono scarpe per occasioni importanti. La scarpa elegante è un classico per la cerimonia o qualsiasi altro evento importante. La sua peculiarità è di essere una scarpa bassa. Solitamente si contraddistingue per il suo rivestimento esterno in pelle. Con o senza lacci, la scarpa elegante solitamente ha colorazioni scure. Gettonatissimo il nero, ma anche il blu o marrone hanno il loro fascino immutato.

Sandali e ciabatte

Con il prossimo arrivo della bella stagione, le scarpe possono rappresentare una limitazione. Le temperature calde, infatti, fanno sì che il piede abbia bisogno di “respirare”. Ecco che in questo caso intervengono ciabatte e sandali, ma anche le infradito.

Molte di esse sono realizzate con una tomaia ad asciugatura rapida, soprattutto quelle dedicate a piscina, mare e attività che hanno come protagonista l’acqua.

Varia il tipo di suola, dalla più bassa a quella più alta che diventa molte volte anche più comoda.