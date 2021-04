Boom di vendite per l’ultimo libro di Monica Setta: è già alla seconda ristampa

È boom di vendite per l’ultimo libro di Monica Setta “Quadrare i conti Manuale di economia per le famiglie” (Rai libri) che, appena una settimana dopo l’uscita, è già alla seconda ristampa.

Il libro è andato letteralmente a ruba sulle piattaforme digitali e si piazza in testa alla classifica Amazon sulle novità più interessanti nel segmento delle gestioni familiari.

Poco meno di 300 pagine per spiegare l’economia alla famiglia Italia in modo semplice con un glossario dei termini maggiormente in uso in finanza.

“È stato un lavoro lungo quasi 5 anni e sono felice che piaccia al pubblico perché è un libro che cerca di avvicinare la gente normale ai grandi temi di economia” – spiega Monica Setta a Lifestyleblog.it. “Come mi spiego il successo del libro? Lo attribuisco al fatto che in piena epoca pandemica e di crisi economica quadrare i conti è più difficile per tutti. E dunque avere qualche dritta su risparmio e investimento è utilissimo”.