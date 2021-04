Blocco licenziamenti, confronto Orlando-sindacati

Blocco dei licenziamenti, confronto “ricognitivo” oggi tra il ministro del Lavoro, Andrea Orlando ed i leader di Cgil, Cisl e Uil sulla possibilità di una nuova e ulteriore proroga oltre il 30 giugno prossimo per quel che riguarda il settore industriale. “Serve discutere gli scenari possibili piuttosto che rincorrerli”, avrebbe detto ai sindacati secondo quanto riportano i presenti all’incontro. ” Il tema è come si affrontano le scadenze di luglio e di ottobre del blocco dei licenziamenti. Dobbiamo capire se ci sono strumenti che possiamo mettere in campo ed utilizzare per tornare alla normalità”, avrebbe spiegato Orlando. A maggio invece dovrebbe partire, nelle intenzioni del ministro, il tavolo di confronto sulle politiche attive.