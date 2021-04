Billie Eilish: quando esce il prossimo album

Billie Eilish ha rivelato i dettagli del suo atteso secondo disco, 16 tracce inedite che comporranno “Happier Than Ever”, in uscita per Darkroom/Interscope Records il prossimo 30 luglio.

L’album arriva dopo il successo del disco di debutto che ha regalato a Billie Eilish diversi Grammy e record mondiali “WHEN WE ALL GO TO SLEEP, WHERE DO WE GO?” (disco certificato doppio platino in Italia) e così come il disco di debutto anche “Happier Than Ever” è stato scritto e prodotto dalla 19enne Billie Eilish e dal fratello FINNEAS a Los Angeles.

Ad anticipare l’uscita di “Happier Than Ever” un singolo in uscita giovedì 29 aprile alle ore 9AM di Los Angeles.

Il disco conterrà anche il brano certificato Oro in Italia “Therefore I Am” e il precedente singolo “my future”

Questa la tracklist del nuovo album

1. Getting Older

2. I Didn’t Change My Number

3. Billie Bossa Nova

4. my future

5. Oxytocin

6. GOLDWING

7. Lost Cause

8. Halley’s Comet

9. Not My Responsibility

10. OverHeated

11. Everybody Dies

12. Your Power

13. NDA

14. Therefore I Am

15. Happier Than Ever

16. Male Fantasy

CANCELLATO LO SHOW DI BILLIE EILISH @ I-Days

Cancellato lo show in Italia di Billie Eilish all’I-Days il 17 luglio 2020 presso il MIND Milano Innovation District (Area Expo) e cancellato per l’emergenza sanitaria dovuta al Covid 19, purtroppo non sarà riprogrammato.

Le richieste di rimborso del biglietto e/o del voucher eventualmente ottenuto e non ancora utilizzato dovranno essere presentate, a partire dal 28 aprile ed entro e non oltre il 20 luglio 2021, al sistema di biglietteria presso il quale si è effettuato l’acquisto (Ticketmaster, Ticketone), seguendo le modalità riportate sui rispettivi siti internet.

Per ulteriori informazioni, vai su: https://www.livenation.it/show-updates