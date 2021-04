Bassetti: “Una sola dose AstraZeneca meglio di mix vaccini”

Meglio una sola dose di AstraZeneca rispetto al mix tra il vaccino a vettore virale e un vaccino mRNA. L’infettivologo Matteo Bassetti, in particolare, è “assolutamente contrario” all’ipotesi di una seconda dose diversa di vaccino per chi ha ricevuto la prima dose di AstraZeneca.

“Io non capisco la decisione presa dalla Francia, criticata anche dall’Oms. Ha più senso lasciare una dose sola di AstraZeneca. Sono vaccini che hanno meccanismi diversi e agiscono in maniera differente. Io non lo farei mai. Al massimo se uno ha fatto Pfizer può fare Moderna, ma ad ogni modo non ci sono dati per poterlo supportare”, spiega a Domenica In.