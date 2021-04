Barilla riporta in primo piano il valore emozionale della pasta

In un mondo sempre più egoriferito e ora anche isolato, è spesso difficile relazionarsi emotivamente con gli altri. È qui che i gesti semplici, anche più delle parole, possono aiutare a superare gli ostacoli.

Con una nuova comunicazione lanciata in tutto il mondo, Barilla torna a far sentire la propria voce più emotiva ed esprime – come nelle campagne storiche del passato – il desiderio di parlare al cuore delle persone. Sotto il nuovo messaggio “Barilla. Un gesto d’amore” preparare la pasta diventa un modo per comunicare ciò che spesso non si riesce a dire con le parole. Frasi difficili da pronunciare come “ti amo”, “mi sei mancato” o “scusa, è colpa mia” possono essere dimostrate con qualcosa di semplice come un piatto di pasta.

È questo il racconto al centro del film di brand che rappresenta il manifesto della comunicazione di Barilla e si apre proprio con la domanda “Cosa possiamo dire senza le parole?”. In esso storie multiple dal sapore classico, ma estremamente contemporaneo, sanno dare un valore particolare a un piatto di pasta preparato per una persona cara. Le medesime storie saranno riprese nei soggetti della campagna globale integrata, on air a partire dall’11 aprile in 40 Paesi.

Anche la colonna sonora che sceglie di riproporre la rielaborazione del brano “Hymne” di Vangelis, sottolinea un ritorno alle origini con la musica che nella memoria di molti è indissolubilmente associata a Barilla.

Gianluca Di Tondo – Global Chief Marketing Officer Barilla – “Questa nuova comunicazione segna un momento di svolta epocale per Barilla. La marca ha saputo ritrovare la classicità delle sue campagne più iconiche, ma adattandola perfettamente alle sfide del nostro tempo. Oggi tutti abbiamo bisogno di sentirci più umani, più vicini, e un gesto d’amore può fare tutta la differenza”.

I numeri di recenti sondaggi ci dicono che il 52% delle persone ha trascorso più tempo in famiglia o con persone amate per migliorare il proprio benessere mentale, l’82% ha qualcuno di molto speciale nella propria vita che dà loro significato, e il 56% considera estremamente significativo in questo periodo semplicemente mettersi in contatto l’uno con l’altro.

Sono, tuttavia, le storie a rivelare davvero i risvolti del panorama emotivo di oggi. Le relazioni portate sulla scena da Barilla mostrano famiglie attuali, ciascuna con le proprie caratteristiche, difficoltà e differenze, ma in ognuna di esse un semplice piatto di pasta permetterà ai protagonisti di incontrarsi, dialogare e sentirsi un po’ più vicini.

L’utilizzo del linguaggio cinematografico è per Barilla un codice consolidato, una scelta di eccellenza che da sempre contraddistingue il marchio. Per la campagna “Barilla. Un gesto d’amore”, la regia è stata affidata al regista italiano Saverio Costanzo.

