Asus Zenfone 8 Mini: un top di gamma “atipico”

La longeva serie di smartphone Android Asus Zenfone non ha bisogno di presentazioni: in tutte le sue varianti, molte delle quali dedicate alla fotografia e alle prestazioni multimediali ottimizzate, è riuscita a farsi largo in un mercato ormai saturo di offerte dei diversi produttori, confermando per oltre 7 anni la sua attenzione alla qualità.

Asus, convinta dall’ottima risposta da parte degli utenti, ha deciso di dare un nuovo erede alla fortunata serie, mostrando le prime caratteristiche di quello che sarà il suo top di gamma 2021: Asus Zenfone 8 Mini.

Sicuramente sorprenderà molti la denominazione “Mini”: la casa taiwanese ha stabilito che il nuovo Zenfone sarà molto compatto rispetto ai rivali, andando così in grande controtendenza nei riguardi di un trend che vuole gli smartphone sempre più voluminosi.

Detto ciò, non bisogna comunque credere che Asus Zenfone 8 Mini avrà meno potenza rispetto agli standard dei top di gamma attuali: il famoso benchmark GeekBench, che ha eseguito per primo i test hardware del dispositivo, ci restituisce una scheda tecnica molto rispettabile.

Il check preliminare mostra infatti un processore Snapdragon 888 da 1.80 GHz, uno schermo OLED con diagonale da 5.9 pollici, refresh rate a 120 Hz ottimo per il gaming mobile.

La RAM sarà parecchio cospicua (16 GB) e i primi dati relativi al prototipo mettono in luce un comparto fotografico curato da Sony (di cui fanno parte i sensori IMX686 e IMX663), che al momento risulta però acerbo a livello di informazioni disponibile e che certamente verrà reso più dettagliato nelle prossime settimane.

Rimane ancora avvolto nel dubbio l’amperaggio della batteria, anche se sarà presente la ricarica rapida a 30W. Come sappiamo, però, Asus è sempre stata generosa nel fornire una longevità più che discreta alla serie Zenfone, per cui 8 Mini non farà eccezione: dopo l’arrivo di ROG Phone 5, Asus Zenfone 8 Mini è la seconda grande prova del colosso orientale per tutti i fan del mondo Android.