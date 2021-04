AstraZeneca, incontro Aifa-ministero Salute su ‘bugiardino’

Il ‘bugiardino’ del vaccino AstraZeneca potrebbe essere tra i temi dell’incontro di oggi tra i tecnici dell’Aifa e il ministero della Salute. Nel meeting, si potrebbe parlare della possibilità di altre indicazioni per il vaccino anti-covid. Si resta comunque in attesa del pronunciamento dell’Ema sulla correlazione tra i rari casi di trombosi e il vaccino. A quanto apprende l’Adnkronos l’ordine del giorno della Commissione tecnico-scientifica (Cts) dell’Aifa non prevede il vaccino AstraZeneca ma è possibile che ci sarà un’analisi sulle nuove evidenze scientifiche che riguardano gli eventi trombotici indotti dal vaccino.