AstraZeneca, 7 morti per trombosi su 18 milioni vaccinati in Gb

AstraZeneca, sette casi di persone morte per trombosi dopo che più di 18 milioni di britannici hanno ricevuto almeno una dose del vaccino anglosvedese. Lo ha reso noto l’ente regolatore britannico, precisando che non vi sono prove di un nesso causale fra il vaccino e il decesso. “I benefici nel prevenire l’infezione da covid-19 e le sue complicazioni continuano a superare i rischi e il pubblico deve continuare a vaccinarsi”, ha detto alla Bbc June Raine, capo esecutivo della Medicines and healthcare regulatory agency (Mhra).

L’Mhra aveva già fatto sapere di aver riscontrato 30 casi di rare trombosi fra le 18,1 milioni di persone che hanno ricevuto una dose di AstraZeneca in Gran Bretagna. I dati, aggiornati al 24 marzo, parlando di 22 casi di trombosi cerebrale dei seni venosi e otto altri tipi di trombosi, per i quali non vi è certezza di un nesso causale col vaccino. Diversamente da altri paesi, la Gran Bretagna raccomanda il vaccino AstraZeneca per tutte le età. Nel paese più di 31 milioni di persone hanno ricevuto almeno una dose di vaccino, di cui 18,1 con AstraZeneca. La vaccinazione ha avuto un chiaro effetto sulla diffusione del coronavirus, la cui incidenza settimanale è scesa a 55 casi ogni 100mila abitanti.