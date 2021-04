Asomi Accademia di Osteopatia e I Tennis Foundation: Partnership per sostenere i talenti

12 aprile 2021. Allargare le porte di accesso allo sport ai giovani talenti e agevolarli nella propria formazione personale. E’ questo lo scopo di I Tennis Foundation. Una missione che si sposa con quella di Asomi Accademia di Osteopatia https://www.accademia-osteopatia.com/ che, infatti, mette per vocazione lo sport tra le proprie priorità. Due realtà d’eccellenza, nate a Torino, che hanno sottoscritto un’importante partnership per sostenere la formazione.

La Scuola di Osteopatia Asomi è da sempre protagonista nel mondo dello sport e ha, quindi, strutturato e sviluppato programmi di formazione in ambito sportivo sempre più mirati e completi mettendo a disposizione dei propri studenti numerose opportunità come la partecipazione a decine di eventi sportivi di rilievo nazionale e internazionale durante ogni anno accademico. Inoltre ha strutturato un percorso di formazione post-graduate di alto valore professionale e qualitativo, capace di conferire a chi lo segue le competenze tecniche necessarie a lavorare con successo nel mondo dello sport. Una garanzia di adeguata preparazione arriva dall’alto profilo dei docenti del corso: osteopati da tutta Europa che lavorano nel Tennis ai massimi livelli dell’Atp, che interesserà tra l’altro le future stagioni dei grandi eventi di rilievo mondiale che si terranno a Torino. Ma i docenti Asomi si sono anche distinti con efficacia e profitto all’interno di altri contesti sportivi come nel calcio di Serie A, in quello di Première League inglese, con la nazionale di Volley e moltissime altre squadre nazionali e atleti di livello olimpico e mondiale. L’Accademia https://www.accademia-osteopatia.com/accademia-osteopatia-asomi-open-campus ha infatti sviluppato un network di costituito da oltre cinquanta tra società sportive di ogni livello e tipologia. Questo pone da sempre i propri studenti nelle condizioni di accedere a nuove opportunità che costituiscono un concreto substrato per lo sviluppo delle proprie competenze in ambito osteopatico.

Una comunione di intenti che ha spinto a siglare questo nuovo accordo con l’associazione benefica I Tennis Foundation che evidenzia ancora una volta l’impegno sociale dell’Accademia torinese di Osteopatia e l’importanza che questa istituzione formativa riserva a una preparazione completa, che non si limiti a nozioni tecniche ma che contempli una crescita professionale a 360 gradi per i suoi iscritti. I Tennis Foundation è un’organizzazione senza scopo di lucro creata a soli fini umanitari da un gruppo di professionisti, manager e operatori del mondo medico-sportivo-educativo. La missione è quella fornire ai ragazzi appartenenti a famiglie meno abbienti una preparazione sportiva e scolastica alla pari dei loro coetanei più fortunati offrendo loro corsi gratuiti a livelli elevati. Un modo per far emergere le capacità di ciascuno. E infatti, i ragazzini più talentuosi hanno l’opportunità di affermarsi nell’ambito sportivo e nella vita.

In questo contesto il Tennis è stato scelto come motore di crescita proprio perché è uno sport incredibilmente avvincente e formativo. L’organizzazione non profit, quindi, mette a disposizione delle nuove generazioni la possibilità di accedere alla formazione e allenamento di altissimo profilo tramite l’attivazione di specifiche borse di studio e attività benefiche che vedono tra i propri testimonials atleti del calibro di Lorenzo Sonego, Fabio Fognini, Elena Rybakina, Flavia Pennetta e Tatiana Garbin. Ma tra i supporter di questo progetto non ci sono solo tennisti: a crederci e a investire risorse e tempo in questa attività benefica ci sono anche campioni di altri sport come Matteo Manassero, fiore all’occhiello italiano nel Golf di livello internazionale, manager sportivi come il Presidente di Federazione Italiana Tennis Angelo Binaghi e imprenditori tra cui il Presidente di Ferrero Spa Bartolomeo Salomone e Alessandro Gilardi, presidente di Costruzioni Generali Gilardi SpA.

Un impegno, per I Tennis Foundation, che è possibile grazie alla passione e alla dedizione dell’avvocato Simone Bongiovanni, fondatore e Presidente di questa associazione umanitaria che mette al centro della propria visione l’opportunità e la meritocrazia. Bongiovanni è riuscito a strutturare un team di altissimo livello qualitativo costituito da Coach come Emilio Sanchez Vicario e Sergio Casal, oltre che ad altri allenatori come Pat Cash, GiboArbino e Corrado Barazzutti che sostengono e promuovono le attività della fondazione. Tra i partner, infine, ci sono Regione Piemonte e Sardegna, Comune di Torino e Cagliari, Fondazione Ferrero, Fondazione Cecilia Gilardi e ovviamente Federazione Italiana Tennis. Una squadra d’eccezione, che aumenta l’importanza e il prestigio della partnership firmata con l’Accademia di Osteopatia Asomi https://www.accademia-osteopatia.com/ e rende l’istituto formativo di Torino orgoglioso di collaborare con una Fondazione che è capace di coniugare l’interesse per lo sport ai massimi livelli, unitamente alla valorizzazione sociale. L’Accademia di Osteopatia Asomi si impegna quindi a supportare la Fondazione e creare nuove opportunità di crescita professionale per i propri studenti e collaboratori. Un valore aggiunto per gli studenti che possono beneficiare della migliore formazione possibile, oltre che di tante altre partnership prestigiose anche a livello internazionale come quella con l’Università di Swansea, nel Regno Unito, dalla quale è derivata la nascita del Conversion Programme volto all’ottenimento del titolo di Laurea in Osteopatia, Bachelor Science (hons) Osteopathy.

