Android Auto, arrivano nuove app

Uno dei sistemi di intrattenimento “su quattro ruote” più famosi di sempre, Android Auto, è arrivato a un punto di svolta: a 7 anni dal suo lancio, ora è pronto per svelare al pubblico una schiera di nuove app e funzionalità per tutti gli automobilisti che non possono fare a meno della tecnologia.

Si parte dall’arrivo dell’indispensabile split screen, la modalità di suddivisione dello schermo che permette di seguire due app contemporaneamente, oltre al lancio ufficiale di scorciatoie a comandi vocali per Google Assistant e alle azioni più frequenti, per agevolare chi deve prestare attenzione alla guida e semplificando al tempo stesso la vita agli altri passeggeri.

Questa rivoluzione dell’interfaccia grafica è il preludio all’arrivo di nuove app, tra cui le famose alternative a Maps (Waze, TomTom AmiGo, Sygic, 2GIS) e strumenti per la navigazione stradale offline. Non mancheranno anche software per la facilitazione dei percorsi su strada degli autotrasportatori (un esempio su tutti: Flitmeister, a cui si aggiungeranno T-Map e Mapfactor).

Android Auto stringerà inoltre l’occhio alla mobilità smart, ovvero il trasporto cittadino su veicoli elettrici diventato un tema mainstream nell’ultimo anno. A questo scopo, l’app A Better Routeplanner permette di fissare e memorizzare i punti strategici su mappa delle nostre traversate tu monopattino, mentre ChargePoint permette di trovare le colonnine di ricarica più vicine a noi in un batter d’occhio.

C’è infine un’ultima funzione di cui si vocifera parecchio in casa Google, per via delle sue interessanti peculiarità: la possibilità di dedicare un diverso “tempo schermo” ad ogni app mostrata in split screen, in modo da riservare ad esempio l’80% del tempo di un tragitto ad un software e il restante 20% ad uno che giudichiamo meno importante.

Promette quindi molto bene la nuova evoluzione dell’ecosistema Android in chiave automobilistica: quali altre novità lo renderanno ancora più simile alla sua versione per smartphone?