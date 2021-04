American Cookies: la ricetta

Oggi vi proponiamo la ricetta degli American Cookies a cura di Very Food.

AMERICAN COOKIES

Ingredienti:

150 grammi di burro fuso e raffreddato, 120 grammi di zucchero semolato bianco, 140 grammi zucchero di canna, un uovo, 2 grammi di sale, un cucchiaino di estratto di vaniglia o una bustina di vanillina, 200 grammi di farina 00, 8 grammi di bicarbonato di sodio, 10 grammi di di amido di mais, 200 grammi di gocce di cioccolato

Procedimento:

fondere il burro in un pentolino, o nel microonde, facendo attenzione che non imbrunisca. Lasciarlo raffreddare a temperatura ambiente. Versarlo in una ciotola e aggiungere lo zucchero, lo zucchero di canna e il sale. Amalgamare il tutto con un cucchiaio di legno o una spatola. Aggiungere l’uovo e la vaniglia continuando a mescolare. Infine versare la farina setacciata, l’amido e il bicarbonato continuando a mescolare per ottenere un impasto omogeneo. A questo punto aggiungere le gocce di cioccolato cercando di distribuirle bene nel composto. Coprire l’impasto con della pellicola e lasciar riposare per almeno due ore. Spezzate l’impasto in pezzi da 40 grammi e formate delle palline. Disporle premendole leggermente sulla teglia foderata di carta forno distanziandole tra loro di almeno 5 cm e farle riposare in frigo per un’ora. Preriscaldare il forno a 180° C (modalità statico) e infornare in forno già caldo per 12 minuti. Negli ultimi 2 ultimi due minuti è possibile passare al ventilato per una colorazione omogenea. Lasciare le altre teglie con i biscotti crudi in frigo mentre cuociono le precedenti.