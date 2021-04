Alitalia, commissari: stipendi aprile non saranno pagati domani

I tre commissari straordinari di Alitalia hanno informato con una comunicazione interna i dipendenti che domani non saranno pagati gli stipendi di aprile. Lo si apprende da fonti sindacali. Nella lettera i commissari Gabriele Fava, Giuseppe Leogrande e Daniele Santosuosso, scrivono: “Gentili colleghi e colleghe, desideriamo informarvi che, come di consueto, procederemo con i pagamento degli stipendi di aprile non appena ci verranno erogati gli indennizzi previsti a sostegno dell’emergenza covid 19”.